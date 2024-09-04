Ahlatcı Çorum FK'nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, 20.dakikada 9 kişi kalan Kocaelispor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Adil bir oyun olmadığını kaydeden Ersun Yanal, "rakibin eksik kalması bizim işimize yaradı. Tabii bu adil olmayan oyunu biz daha önce İstanbulspor maçında da yaşadık. Oyun orada adil değildi. Tabii yorumlar kazandığınız zaman başka, kaybettiğiniz zaman başka oluyor. Milli araya girdiğimiz dönemde herkesin beklentisi vardı, onu karşılamış olduk" şeklinde konuştu.

Türkiye'de özellikle son 15 yılda futbolun sonuç olarak değerlendirildiğine, bunun da saha içerisindeki oyun kalitesini olumsuz etkilediğine vurgu yapan Yanal, "Futbol oynamak, futbolun güzel tarafını sahaya koymak ve sahada bunu her iki takımla yapmak artık çok zor. Çünkü skorun alınmadığı bir ortamdaki gerginlikler, futboldan oldukça uzaklaştırıyor. Skor talebini maalesef oyun kalitesi ile birleştirmek çok zor olacak. Bu, her takım için geçerli" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)