Trendyol 1. Lig'in 3. haftasındaki Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor maçı, 0-0 beraberlikle bitti.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftası Doğu Anadolu derbisine sahne oldu.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile İmaj Altyapı Vanspor arasında oynanan derbide kazanan çıkmadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, İmaj Altyapı Vanspor maçında kazanan çıkmadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Iğdır FK puanını 4'e yükseltti. Vanspor, bu sezon çıktığı 1. Lig'de ilk kez puan kaybetti. Van ekibi, puanını 7'e yükseltti.