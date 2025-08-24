Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, geriden gelerek kazandı.
Muğla temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü maçta Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Sipay Bodrum FK, Sakaryaspor'u ağırladı.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Fredy, 60. dakikada Ajeti ve 64. dakikada Seferi kaydetti.
Konuk Sakaryaspor'un müsabakadaki tek golü ise 12. dakikada Burak Çoban attı.
Bu sonuçla geçen sezon Süper Lig'den düşen Bodrum FK, puanını 5'e çıkarırken 2025-2026 sezonunda ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayan Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.