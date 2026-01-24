İskilip ve Laçin İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personelleri tarafından, ilçe genelinde faaliyet gösteren lokanta ve kafeler ile gıda üretim ve satış yerlerinde kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde; gıda güvenliği ve hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri, depolama ve muhafaza şartları, çalışan personelin hijyen kuralları, işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Konu ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı hususlar tespit edilen işletmelere gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı. Gıda güvenliği, tarladan sofraya herkesin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.” denildi