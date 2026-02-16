Çorum’un ilk konak restoranı olan Katipler Konağı, yaklaşan Ramazan Ayı’na hazır.

Geleneksel Çorum mutfağından oluşan zengin menüsüyle dikkat çeken Katipler Konağı, bu yıl da özel iftar menüleri ile Çorum halkının hizmetinde.

“Esri Çakır Yiyecek” tarafından işletilen Katipler Konağı’nda, günün çorbası, az mantı, et yemeği, pilav, Osmanlı şerbetinden oluşan iftar menüsüne ek olarak, zengin iftariye tabağı sunuluyor.

Farklı menülerde et yemeği olarak yahni, dana tranç, İskilip dolması, kiremit köfte ve tavuk tandır yer alıyor.

İftariye tabağında ise su böreği, hurma, zeytin, mevsim salata, yoğurtlu garnitür, karışık kızartma, baklava, güllaç, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı gibi tatlı seçenekleri bulunuyor.

İftar davetleri için şimdiden grup rezervasyonları kabul etmeye başladıklarını belirten işletme sahipleri, otantik mekanda özel menüleri seçenekleriyle iftar yapmak isteyen herkesi Alaybey Sokak’ta hizmet veren Katipler Konağı’na beklediklerini söyledi.