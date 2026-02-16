Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen iş kazasında bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çorum Küçük Sanayi Sitesi 21. Cadde üzerinde yaşandı. Bir iş makinesinin damperini tamir etmek için aracın arasına giren 38 yaşındaki Kazım. A. isimli işçinin üzerine damper kapağı kapandı.

Durumu fark eden çevredeki esnaflar tarafından damper altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.