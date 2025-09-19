Rehberlik ve Araştırma Merkezinde (RAM) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Dönem Başı Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlar toplantısı yapıldı.

RAM konferans salonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, anaokulları, Halk Eğitimi Merkezi, BİLSEM ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar rehberlik hizmetleri bölüm başkanları ile özel eğitim hizmetleri bölüm başkanları katıldı.

Toplantıda şu konular ele alındı:

“e-Rehberlik modülünün kullanımının arttırılması ve haftalık yapılan çalışmaların sisteme işlenmesi, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, ihmal ve istismar, akran zorbalığı, siber zorbalık, bilinçli teknoloji kullanımı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularındaki çalışmaların okul rehberlik planlarına dahil edilmesi, okul öncesi ve ilkokul kademelerinde okula uyum çalışmalarının arttırılması, özel eğitim gereksinimi duyan öğrenciler için alınması gereken tedbirlerin zamanında alınması, LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine motivasyon, verimli çalışma teknikleri, sınav kaygısı konularında çalışmaların planlara dahil edilmesi, Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Komisyonu ile Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi toplantılarının eksiksiz bir şekilde yapılması, Okul Risk Haritaları ile RİBA çalışmalarının bakanlık takvimine uygun şekilde yapılması.”