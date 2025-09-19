Çorum milletvekilleri, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret ederek başarılar dilediler.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Değerli milletvekillerimiz, sağlık hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çalışmalarımıza gerekli destekleri vereceklerini ifade etmişlerdir. Bu güçlü dayanışma ile Çorum halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekillerine ziyaretlerinde; MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan ile Belediye Meclisi CHP’li Üyesi Arslan Kaya eşlik etti.