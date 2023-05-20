FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde kamulaştırması tamamlanan ve bedelleri ödenen iki bina yıkılıyor.

Çorum Park yanında otopark olarak kullanılan bina ile Bedesten yanındaki sarı binanın yıkılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne yeni meydan kazandırılmış olacak.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki iki bina için kamulaştırma çalışmalarımızı tamamladık ve belediye olarak ödemelerini yaptık.

Göreve geldiğimizde burada yolun ortasında kalan ve kamulaştırılamayan ‘Yeşil Ev’ diye adlandırılan bir ev vardı. Buradaki kamulaştırma sorununu çözdükten sonra diğer yerleri de kamulaştırarak Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ni hizmete açmıştık. Bütün şehirler meydanlarıyla anılırlar. Bu kapsamda Kadeş Barış Meydanı Çorum’a yakışan bir meydan oldu. Bizden önceki emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Yine tarihi Ulucami ve civarında 14 bin 500 metrekare alanda muhteşem bir meydan yapıyoruz. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde yıkımını başlattığımız yerde de yeni bir meydan başlatıyoruz. Merkez otobüs durağı, Çorumpark, Bedesten gibi yapıların odluğu bu bölgede de çok büyük bir meydana kavuşmuş olacak.” ifadelerini kullandı.