Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı tiyatro eserini Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenen gösterimde izlendi.
Gösteriye Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve tiyatro severler katıldı.
Adalet, vicdan ve insanlık değerlerini derin bir şekilde ele alan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Vali Çalgan, sanatın toplumun kültürel hayatındaki önemine dikkat çekerek emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür etti.
Muhabir: Atila Çiğdem