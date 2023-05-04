MUSTAFA BURAK YALÇIN

Hitit Üniversitesinde rektörlük ataması için kritik süreç başladı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 9 üniversitede rektör ataması yapılacağını duyurarak, adaylık başvuru ilanını yayınlamıştı.

Adaylık başvuru süreci geçtiğimiz Cuma günü sona erdi.

Bugün üniversitenin senato salonunda görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ile ilgili toplantı düzenleyen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yeniden başvuru yaptığını söyledi.

Öztürk, rektör adaylığına başvuran isimlerin yarın Yüksek Öğrenim Kurumu'nda mülakat için çağrıldığını açıkladı.

Mülakatların yapılmasının ardından ise rektör adayları arasından belirlenen 3 isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.