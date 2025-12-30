Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülen “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Yarışmada derece elde eden öğrenciler düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Yarışmada Ortaokullar Arası Şiir Yarışmasında Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğrencisi İlter Yılmaz, Ortaokullar Arası Resim Yarışmasında 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Reyyan Zehra Keskin, İlkokullar Arası Resim Yarışmasında ise Dumlupınar İlkokulu öğrencisi Şiir Defne Zavar ödül aldılar.

Öğrenciler ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın elinden aldılar.

Çevre bilinci ve doğa sevgisini sanatla buluşturan yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik eden Cemil Çağlar, dereceye giren öğrencilere de başarılarının devamını diledi.