Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Karayolları ve Çorum Belediyesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda kısa sürede tamamlanan farklı seviyeli kavşak 8 ilçenin Çorum ile bağlantısını sağlarken, İlim Yayma Kavşağı ve Osmancık Kavşağı'nın trafik yükünü de önemli ölçüde alacak.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin'i Samsun-Çorum-Ankara Çevreyolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayan farklı seviyeli kavşak projesi tamamlandı.

Kavşağın geçtiğimiz hafta çevre yolu geçişi kullanılmaya başlamıştı. Bugün de bağlantı yolları açılarak, şehir girişi ile Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi istikametine trafik akışı başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, heyecanla beklenen bir projenin kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma Bakanımıza, AK Parti Çorum Milletvekillerimize, karayolları yetkililerimize ve parti teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

RESMİ AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Başkan Aşgın, “Farklı seviyeli kavşak projemizin yaklaşık 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Karayolları ve belediyemizin hummalı çalışması ile hamdolsun bugün itibariyle trafiğe açılmış oldu. Resmi açılış töreni ise Cumhurbaşkanımızın katımlarıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Yapılan çalışmayla birlikte çevre yolu geçişinin ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirten Başkan Aşgın, Osmancık Köprüsü ve İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı'nın trafik yükünün hafifleyeceğini söyledi.

‘ULAŞILABİLİR ŞEHİR’

Çorum Belediyesi’nin ulaşılabilir şehir vizyonu doğrultusunda yeni açtığı yollarla şehir içi trafiği rahatlattığını dile getiren Başkan Aşgın, “Akpınar Caddemizi 35 metreye çıkarttık. İskilip 1.Cadde'yi 35 metre olarak açtık. Öğretmen Lisesi Caddemizi 35 metre olarak açtık. İnönü Caddesi ile buluşan noktada kamulaştırma işlemlerini başlattık. Oradan karşı tarafa 35 metrelik Erzurum Dede Caddesi'ne bağlanacağız. Böylece şehrin etrafında 35 metrelik bir ring hattı oluşacak.” dedi. (Haber Merkezi)