RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi. Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezası verildi. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için 72 saat süre verildi.

RTÜK TARİHİNİN EN AĞIR CEZALARI

RTÜK'ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı.

MAHİROĞLU: SON DURAK

RTÜK''ün kararlarının ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Mahiroğlu, "Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak" dedi.

Mahiroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK günlerdir savurduğu tehditlerin gereğini yaptı, Halk TV'ye yine ağır bir ceza kesti. Bu ağır ceza yayın lisansının iptalinden önceki son durak. Bizden haber yapmamamızı, varlık sebebimizi inkar etmemizi istiyorlar. Görme, duyma, konuşma diyorlar. Herkes bilmelidir ki, bu halk haber alma özgürlüğünün kısıtlanmasına boyun eğmez. Bunu görmeyenler ya bu ülkenin tarihini bilmiyor ya da Türk halkını tanımıyor. Halk TV milyonların izlediği bir haber kanalıdır, izleyicisi ile birlikte tarih önündeki sınavını layıkıyla verecektir."

SÖZCÜ TV EKRANI 10 GÜN BOYUNCA KARARACAK

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı cezaları böyle duyurdu:

Sözcü Tv'ye İstanbul, Ankara ve İzmir'den canlı yayın yapılarak, yorumlarda "halkın kin ve düşmanlığa teşvik" edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek.