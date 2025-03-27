Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Çorum ziyareti kapsamında sağlık yöneticileri bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan toplantı ile ilgili bakanlığın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Paylaşımda, “Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanımız, ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin il yöneticilerinden bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.