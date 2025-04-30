Mimar Sinanspor Alt Yapı Koordinatörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu başarılı bir operasyon geçirdi.

Geçtiğimiz haftalarda antrenmanda aşil tendonunu koparan Sadık Tahir Bıyıkoğlu önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Prof Dr. Murat Çalbıyık tarafından yapılan başarılı operasyon ile sağlığına kavuşan Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nu ilk ziyaret edenler ise Mimar Sinanspor Kulübü oldu. Kulüp Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, Kulüp Yönetim Kurulu üyesi Emre Altun, Kulüp A takım Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Sportif Direktörü Batuhan Eray ile birlikte Sadık Tahir Bıyıkoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kulüp Başkanı Alper Zahir’in selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Mimar Sinanspor kulübü en kısa sürede kendisini aralarında görme dileğinde bulundular.