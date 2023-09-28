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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarihi kent meydanı projesinde birinci etabın yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

6,5 dönümü kapsayan bölümde çalışmaların başladığını belirten Başkan Aşgın “Çorum, tarihi meydanına kavuşuyor” dedi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kültür, turizm ve tarihine yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aşgın, tarihi meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını dile getirdi.

Başkan Aşgın, “Tarihi meydan projemiz için çalışmalara başladık. O projenin bitmiş halinin hayali beni çok heyecanlandırıyor.

Tarihi meydan projemizin toplam alanı 14 dönüm. Bu, 14 dönümün 6,5 dönümlük kısmını Halkbank, Ziraat Bankası, eski otobüs duraklarının olduğu aladan oluşuyor. 6,5 dönümlük kısmı bu yılın sonunda inşallah tamamlamış oluyoruz”dedi.