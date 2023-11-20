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Ahlatcı Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta milli arada takıma yüklemeye devam ediyor. Kırmızı Siyahlılar hafta sonu yaptığı üç antrenman ile ilk yarının kalan beş maçlık periyodu için takımı fiziksel olarak en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü akşam pazar günü sabah ve akşam yaptığı üç çalışma ile sürdürdü. Çalışmaların tamamında kondisyona dayalı yükleme yaptıran kırmızı siyahlı takımTeknik Direktörü Serkan Özbalta çalışmalarda yüksek tempo ile yapmalarını istedi.

Sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Ali Türkkan ve Ahmet İlhan Özek dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda Atakan Cangöz’ün saha koşularına devam ettiği ve bu hafta içinde takıma katılacağı belirtildi. Dünki antrenmanlarda saha içinde kurulan aletlerde istasyon çalışması ve dayanıklılık koşular yapan kırmızı siyahlı takım tempolu bir antrenman yaptı,

Ahlatcı Çorum FK akşam tesis sahasında taktik çalışma yaptı. Teknik Direktör Serkan Özbalta oyun taktiğini sahaya yansıtmak için özel bir çalışma yaptırdı. Futbolculardan isteklerini tek tek uygulamalı olarak gösteren Özbalta topun kıymetini bilmelerini ve kolay top kaybı yapmamalarını istedi.

Kırmızı Siyahlı takım bugünü dinlenerek geçirecek. Ahlatcı Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.