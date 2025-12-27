Sungurlu Ulu Camide “Sabah Namazı Buluşması” gerçekleştirildi.

Sabah Namazı Buluşması İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu başta olmak üzere, Belediye Başkanı Muhsin Dere, din hizmetleri uzmanı, hafızlık öğrencileri, manevi danışman hocalar, lise ve üniversiteli öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılımlarıyla manevi bir atmosfer içerisinde gerçekleştirildi.

Program Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayarak gönülleri huzurla doldurdu. Ardından sabah namazı cemaatle birlikte eda edildi.

Namazın ardından yapılan tesbihat, sabah vaktinin bereketini cemaate hissettirdi. Program İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun yaptığı dua ile tamamlandı.

Akabinde cemaate ikramda bulunularak kardeşlik ve muhabbet ortamı pekiştirildi.

Yapılan açıklamada, “Bu anlamlı buluşmaya katılım sağlayan tüm görevlilerimize öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, programın hayırlara vesile olmasını diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.