Karabacak Mobilya Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, Karabacak Mobilya Mağazaları olarak 2026 yılında yapacakları yatırımlar ile ilgili TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile istişarelerde bulundu.

Çorum sanayisinin son durumu hakkında da Başaranhıncal ile fikir alışverişinde bulunan Ali Karabacak, ihracatta büyük başarılar elde eden Çorum’un bu başarısında emeği geçen tüm iş insanlarını tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, Karabacak Ailesine iş hayatlarında başarılar diledi.

Ali Karabacak’a ziyarette TSO Meclis Üyesi Berkan Karabacak ile Emre Karabacak da eşlik etti.

