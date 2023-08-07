Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum FK’lı iki eski futbolcu yeni sezon 24 Erzincanspor ile anlaştı.

2021-22 sezonunda Altınordu kulübünden Çorum FK’ya transfer olan ve ardından kiralık olarak bir sezon Ispartaspor sonraki sezonda Kırklarelispor formalarını giyen Sabrican Vural geçen sezon ise kırmızı siyahlı takım kadrosunda yer aldı.

Sabrican Vural’ın sözleşmesinin kırmızı siyahlı tarafından belli bir bonservis bedeli karşılığında Erzincan’a verildiği öğrenildi.

2017-18 sezonunda Çorum FK fornmasını giyen ardından Ankara Demirspor, Erzincanspor, Kahramanmaraşspor, Belediye Derincespor ve son olarakta geçen sezon Menemen FK formasını giyen tecrübeli forvet Muhammed Enes Yılmaz da yeniden eski takımı Erzincanspor ile anlaştı.