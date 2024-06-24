Çorum FK’da sözleşmesi devam eden futbolculardan ilk iki ayrılık haberi geldi. Süleyman Luş ve Sadık Arda Keçiörengücü’ne verildi.

Geçtiğimiz sezon Karacabey Belediyespor’dan Çorum FK’ya transfer olan ve üç yıllık sözleşme imzalanan Sadık Arda Yılmaztürk sakatlığı nedeni ile geçen sezon fazla forma şansı bulamadı ve beş maç kadrosunda yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takımın diğer ayrılık haberi Süleyman Luş’dan. Galatasaray alt yapısından yetişen ve Urfaspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor’da kiralık olarak forma giydikten sonra biten sezon başında Çorum FK ile üç yıllık sözleşme imzalayan Süleyman Luş da sakatlığı nedeni ile sadece dört maçta forma giydi.

İki futbolcunun 1. ligde mücadele eden Keçiörengücü takımına belli bir bonservis bedeli ve bir sonraki satışından pay karşılığında verildiği öğrenildi.