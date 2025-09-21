Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından ismi geçen Ertuğrul Sağlam haberler üzerine açıklama yaptı.
KARİYERİME SÜPER LİG'DE DEVAM EDECEĞİM
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul Sağlam kariyerine Süper Lig'de devam edeceğini belirterek, "Son günlerde Çorum FK teknik direktörlüğü için ismimin anılması üzerine gösterilen yoğun ilgiye ve taraftarların samimi, pozitif yorumlarına gönülden teşekkür ediyorum.
ÇORUM FK'YA TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ
Şuan yurt dışında gelişim çalışmalarımı sürdürürken, kariyerime Süper Lig'de devam etmek amacında olduğumu yineliyor ve Çorum FK camiasına kalan haftalarda başarılar diliyorum." dedi.