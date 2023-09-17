Çorum’da sağlık çalışanı evinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanı Murat Şamil Yağcılar Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; evinde hareketsiz şekilde yattığını gören Murat Şamil Yağcılar'ın ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Yağcılar'ın hayatını kaybettiğini tepit etti.
Yağcılar otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.