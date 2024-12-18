Sağlık Bakanlığından gelen bir heyet Çorum’da “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı Denetimi” gerçekleştirdi.

Denetim heyeti yaptığı incelemenin ardından İl Sağlık Müdürlüğünün Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesinin devamına karar verdi.

Sağlık Bakanlığının 2021 yılında başlattığı “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı” sağlıklı bir iş yeri için temel unsurları yansıtan, iş yeri politikası, kurumsal yapı, fiziksel çevre, yaşam tarzı ve kişisel sağlık becerileri, sağlık hizmetleri sunumu ve çevre üzerine etki düşünülerek tasarlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada, programla işveren/idare, işçi/çalışan ve toplum katılımı ile sağlıkla ilgili beslenme ve fiziksel aktivite gibi müdahale alanlarında çalışanlarda davranış değişikliği sağlayarak sağlığı destekleyip ve geliştirip, sağlıklı, güvenli ve üretken bir iş yeri ortamı oluşturmak olduğunu belirtti.

Program kapsamında 2022 yılında Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi almaya hak kazanan Çorum İl Sağlık Müdürlüğü geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlık tarafından görevlendirilen denetim ekibince değerlendirildi ve belgenin devamlılığına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı heyeti denetimin ardından Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi ev sahipliğinde Çorum Müzesini ziyaret etti.

Müze Müdürü Metin Çakar, heyete müzeyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

