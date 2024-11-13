Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri ile birlikte 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü kutladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Radyoloji çalışanlarını ziyaret eden Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Çorum Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı ve beraberindekiler 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü'nü kutladı.

Ahmet Saatcı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, "8 Kasım Dünya Radyoloji Günü kutlu olsun. Radyoloji modern tıbbın birçok yerinde teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Sağlık sisteminin olmazsa olmazı bu görevi ifa eden, bu görevi ifa ederken de radyasyona maruz kalan, en iyi haliyle iyonize havayı soluyan teknisyeninden doktoruna kadar vefakarca, fedakarca emek veren tüm radyoloji çalışanlarımızın 8.Kasım Dünya Radyoloji Günü'nü kutlar, Radyoloji çalışanlarının başta çalışma şartlarının düzeltilmesi olmak üzere, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için sahada gereken mücadelenin verildiğinin bilinmesini isterim, sağlıkla ve huzurla nice yıllarda buluşmak dileklerimle. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8.Kasım Dünya Radyoloji Günü kutlamalarında katılımları ile bizleri onurlandıran, yalnız bırakmayan başta Sağlık İl Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Sinan Zehir, Destek Hizmetleri Başkanı Sayın Hasan Kasım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.Erdal Komut ve diğer yöneticilere sendikam ve radyoloji çalışanları adına şükranlarımı arz ederim” dedi.