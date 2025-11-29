Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Sağlık hizmetlerinin doğru, etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesinde tıbbi sekreterlerin emeğinin büyük ve vazgeçilmez olduğunu belirten Erol Afacan, “Hastaların ilk karşılandığı noktada güven veren, sağlık kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlayan, yoğun iş akışı içerisinde sabırla, dikkatle ve özveriyle çalışan tıbbi sekreterler; sağlık sistemimizin görünmeyen ama en güçlü yapı taşlarındandır.

İletişimiyle, profesyonelliğiyle, sorumluluk bilinciyle ve insan odaklı yaklaşımıyla sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselten tüm tıbbi sekreterlerimizin 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü’nü kutluyor; özverili emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

