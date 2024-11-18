Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczanelerde satılması gereken ürünlerin zincir marketlerde satışının yapılmasına tepki gösterdi.

Türkiye genelinde ulusal zincir marketlerde, sağlık alanında yetkisiz olmasına rağmen vitamin, pastil, bağışıklık destek ürünleri gibi sağlıkla doğrudan ilgili ürünlerin kampanyalı satışa sunulduğunu üzülerek gözlemlediklerini belirten Erol Afacan,

“Bu durum, halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmekte, eczacıların mesleki yetki ve sorumluluklarını hiçe saymaktadır. Halk sağlığı, bir bisküvi, kraker ya da sakız kampanyasına indirgenemez. Sağlıkla ilgili ürünlerin satışı, yalnızca birinci basamak sağlık kuruluşları olan eczanelerde, uzman eczacı danışmanlığı ve kontrolünde yapılabilir. Halkın sağlığını koruma ve güvenliğe erişim hakkını hiçe sayan bu tür ticari uygulamalar asla kabul edilemez” dedi.

Yetkisiz zincir marketlerde satışı yapılan bu ürünlerin, hangi koşullarda saklandığının ve hangi tedarik kanallarından temin edildiğinin bilinmediğini ifade eden Erol Afacan, “Bu belirsizlikler, halk sağlığını tehlikeye atmakta ve kamu yararına aykırı sonuçlar doğurmaktadır. Eczaneler, sağlık hizmet sunumunun en önemli ayaklarından biridir. Eczacılar, her bir ürünün doğru koşullarda saklanmasını, doğru şekilde hastaya ulaştırılmasını ve doğru kullanım danışmanlığını sağlamaktadır. Birinci basamak sağlık kuruluşu olan eczaneler dışında bu ürünlerin satışı, halk sağlığını koruma görevini zedelemekte ve toplum sağlığını ticari bir çıkar aracı haline getirmektedir.

Halk sağlığını tehdit eden bu tür uygulamalar, zincir marketlerin kar odaklı yaklaşımının bir sonucudur. Sağlık ürünlerini deterjan, yoğurt, sucuk gibi temel ev ihtiyaçlarıyla aynı reyonda ve kampanya adı altında satmaya çalışan bu anlayış, halkın sağlığını riske atmaktadır. Sağlık ürünlerinin yalnızca eczanelerde satılması gerekir” şeklinde kaydetti.

“Halkın sağlık hakkı, ticari kazanç uğruna tehlikeye atılamaz. Sağlık ürünleri, doğru şartlarda saklanmalı, doğru bilgiyle sunulmalı ve bu ürünlerin kullanımı bir uzman kontrolünde gerçekleşmelidir” diyen Afacan, “Eczaneler, bu hizmetin doğru adresidir. Zincir marketlerde yapılan bu uygulamalar, halk sağlığını tehlikeye attığı gibi, eczacıların meslek yetkisini ve halkın sağlık hakkını da ihlal etmektedir. Tüm yetkilileri, zincir marketlerde sağlık ürünlerinin izinsiz şekilde satışını durdurmaya davet ediyoruz. Halk sağlığını tehdit eden bu uygulamalara karşı gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Çorum Eczacı Odası olarak, halk sağlığını koruma görevimiz gereği, bu sorumsuz ve tehlikeli uygulamalara karşı gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı ve yasal takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Halk sağlığı, hiçbir ticari çıkarın aracı olamaz! Bu konuda atılacak tüm adımların takipçisi olacak, mesleki sorumluluğumuz gereği mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini dile getirdi. (Haber Merkezi)