Alaca Belediyesi, Kutadgu Bilig Yaz Gelişim Programı kapsamında gençleri futbol müsabakasında buluşturdu.

Etkinlik dostluk ve centilmenlik havasında geçti.

Alaca Belediyesi, gençleri bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Kutadgu Bilig Ortaöğretim Yaz Gelişim Programı kapsamında düzenlenen futbol müsabakası, hem dostluk hem de centilmenlik rüzgarları estirdi.

Etkinliğe Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Sungurlu İlçe Başkan Yardımcısı Hulusi Muslu, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez ve Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Ramazan Demiralan katıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, dostane atmosferiyle takdir topladı. Sahada ter döken öğrenciler, sadece bir müsabaka değil, aynı zamanda ilçeler arası kaynaşma örneği sergiledi. Fair-play ruhunun hakim olduğu karşılaşma sonunda kazanan dostluk oldu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, organizasyonda emeği geçen tüm gençleri tebrik ederek başarılar diledi. Arslan, bu tür buluşmaların gençlerin sosyal gelişimine katkı sağladığını ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.