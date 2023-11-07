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Ahlatcı Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü Serkan Özbalta yıllar sonra 1. lige çıkan bir takım olarak tesis ve stadyum olarak çok iyi bir konumda olan şehrin daha iyi şeyleri hakektiğini belirterek bunun için tüm camianın elele vermesi gerektiğini söyledi,

Özbalta hedeflerinin sahada pes etmeyen bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.

Serkan Özbalta beraberinde futbolcu Zargo Toure ile birlikte Yeni Şehir Stadyumu toplantı salonunda basının karşısına çıktı.

Geçen yıl kazanılan şampiyonluğun çok önemli olduğunu belirten Özbalta; ‘Şampiyonluğun ardından bir oluşum içerisine giriliyor. Bu oluşum içerisinde bizlere bu görevi layık gören kulüp başkanım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." dedi

Çorumspor’un bir misyonu olduğunu ve bu misyona hep birlikte hizmet etmek için burada olduklarını aktaran Özbalta; "Hep beraber güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bunu yapabilmek adına başta taraftarlarımız ve şehrin dinamiklerinin yanımızda olmasına çok büyük ihtiyacımız var." diye konuştu

Değerli ve kıymetli oyuncuların olduğu bir takıma geldiğini hedef için kadronun yeterli olduğunu belirten Özbalta, şunları söyledi;

"Onların yapması gereken saha da iyi mücadele etmek. Belirli bir prensip içerisinde teknik direktör ve ekibinin verdiği direktifleri uygulamak ve oyun felsefesi içerisinde mücadele etmek olacak. Hafta sonunda oynayacağız Kocaelispor maçında bu tüm Çorumlular görecek. Koaceli maçına giderken ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Hatalarımız olacaktır. Bazen istenmeyen sonuçlar olacaktır. Tabi bunların olmasını istemeyiz. Farkındayım. Ne oyuncular, ne teknik heyet nede taraftarlar sahada kimse kaybetmek istemez. Hafta sonu bu mücadeleyi göstereceğiz. Ama bazen rüzar tersine esebiliyor. Sadece futbolda değil hayatımızda da böyle.

TAKIMA SAHİP ÇIKALIM

Böyle fırtınalı havalarda gemiyi limana sağlam getirebilmek lazım. Şehrimiz ve kulübümüz bu olgunluğu gösterebilecek düzeyde. Takıma sahip çıkalım. Şimdi yeni bir ligdeyiz. Bunun keyfini beraber çıkarılım. Beraber güzel şeyler yapalım. Olaki günün birinde üzgün zamanlarımız olursa takımın beraber elinden tutalım. Taftarlarımızın desteğiyle hafta sonundan itibaren ciddi rekabetin içerisine girelim. Sahada kimseden çekinmeden, tedirgin olmadan asla ve asla sıkıntı anlarında pes etmeyen bir takım haline gelmek için var gücümüzle çalışacağız.

SİNAN'IN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Sinan ile Manisa’da bir süre çalıştık. Sezon başında birlikte olduk sonrasında ayrılık oldu. Sinan fiziksel yapası ve topu saklaması gol yollarında motive olduğunda iyi bir forvet oyuncusu. Bu sene oynamakta sıkıntıı oldu. İzleyemediğim için son durumunu bilmiyorum. Antrenmanlarda kendisini tüm arkadaşları olduğu gibi onuda izleyeceğiz. Televizyondan izlemek ayrı tribünden izlemek ayrı sahada oyuncularla çalışmak çok farklı. Sinan da diğer futbolcular gibi çok çalışacak ve göstereceği performansa göre herkes forma alacak. İzlediğimiz sürede nerden nereye geldiklerine göre forma vereceğiz.

Çok gönülden ve kısa süren bir transfer görüşmesi oldu. Maddi konular en kısa sürede çözüldü asıl diğer konularda görüşmelerimiz oldu. Başkan Oğuzhan Yalçın uzun süreli çalışma isteğindeydi ancak sezon sonuna kadar olmasının daha doğru olduğuna karar verdik.

ZARGO: ÇORUM'DA UYUM SORUNU YAŞAMADIM

Savunma oyuncusu Zargo Toure ise takımla çıktığı her antrenmandan keyif aldığını, takıma ve Çorum'a alışma problemi yaşamadığını anlattı.

Ligde puan kaybettikleri maçlar olduğunu ancak bundan sonraki karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğini belirten Toure, "Yeni hocamız geldi, takım arkadaşlarımızla çalışıp bundan sonra ne yapabileceğimize bakmamız lazım. Bir şeyden pişman olmaktansa daha fazla çalışıp daha iyisini yapıp mutlu olmamız gerekiyor. Yeni hocamızın gelişiyle takım arkadaşlarımızla önümüzdeki maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.