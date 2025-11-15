Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Kasım Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında ilimizde yürütülen faaliyetler ayrıntılı olarak değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, bundan sonraki süreçte atılacak adımlar istişare edildi.

Çorum’da sahipsiz hayvanların güvenli ve sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmaları amacıyla kurumlarımız arasında yürütülen iş birliği, aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürülecektir.