Engelli bir pazarcının, müşterinin kendi seçtiği salatalıkları kenara ayırıp yerine farklı ürünler verdiği görüntülendi.

Skandalın ardından harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, tezgahı 1 hafta kapatıp pazarcıya para cezası da verdi.

İstanbul'da semt pazarında sebze satan pazarcının yaptığı sahtekarlık 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

Amatör kameraya yansıyan bu olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

PAZARCININ HİLESİ KAMERADA

Mega kent İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde meydana gelen olayda semt pazarında müşterinin seçtiği ürünleri ayırıp, yerine kenarda beklettiği başka ürünleri veren satıcının görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, çok sayıda yorum alırken pazarcının hilesi görenleri hayrete düşürdü.