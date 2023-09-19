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Ahlatcı Çorum FK bir günlük iznin ardından hafta sonu evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz cumartesi akşamı Ümraniyespor deplasmanından üç golle üç puanı alarak ayrılan Ahlatcı Çorum FK pazar gününü izinli geçirdi.

Dün akşam saat 16.30’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım saat 18.30’da ise tesis sahasında haftanın ilk antrenmanına çıktılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam ilk çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Ümraniyespor maçının değerlendirnmesini yaptı.

Maçla ilgili olumlu ve olumsuz yönleri belirten Tahsin Tam bu maçı unutarak hafta sonu oynayacakları Sakaryaspor maçına motive olmalarını istedi.

Tam ligin ilk iki maçında taraftarları önünde galibiyet sevinci yaşayamadıklarını buna son vermek için cumartesi akşamı tüm takımın doksan dakika tam konsantrasyon ile mücadele etmesini istedi ve bugünden itiaren tüm takımdan bu bilinçle çalışmasını ve kendini bu maçı hazırlamasını istedi.

Daha sonra haftanın ilk antrenmanına özel programda takıman ayrı olarak çalışan Ahmet Sağat dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve toplu olarak yapılan koşunun ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman kısa süreli minyatür kale maçla sona erdi. Ahlatcı Çorum FK Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.