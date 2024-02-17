Ahlatcı Çorum FK pazar günü ligin 23. hafta maçında Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta evinde Ümraniyespor’a yenilerek bitiren Ahlatcı Çorum FK üç haftadır galibiyete hasret.

Ümraniyespor maçını kaybederek final grubu yolunda avantaj kaybeden kırmızı siyahlı takım kendisi gibi play-off mücadelesi veren Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Pazar günü saat 16’da Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak bu zorlu maçta Ahlatcı Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz forma giyemeyecek.

Ligin ikinci yarısında son dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Sakaryaspor’da ligde çıkışa geçmek için Çorum FK maçından mutlak üç puanla ayrılmak istiyor.

Yeşil siyahlı takımda kart cezalıları Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar, Odise Roshi cezalı oldukları için forma giyemeyecekler.

Evinde oynadığı maçta iki maç seyircisiz oynama cezası olan Sakaryaspor bu iki maçlık cezasını tamamladı ve bir aylık aranın ardından yarınki Çorum FK maçı ile taraftarı ile buluşacak.

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK maçını İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek.

Maç TRTspor ve Beinsports Max1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.