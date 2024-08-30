Sakaryaspor kulüp başkanı Gökhan İn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftara seslendi. Göreve geldiği günden itibaren sorunlarla karşılaştıklarını ifade eden, Başkan Gökhan İn, göreve devam edeceğini ve şehirden destek istediğini belirtti.

Gökhan İn'in konuşmalarından satır başları: ‘Temiz duygularla geldik ama '68 oyla seçilen başkanı biz kabul etmiyoruz' dediniz. Bende dedim ki 'Biri gelsin 69 oy alsın' bizde ona saygı duyalım. Biri dediki 'Belinde silahla geziyor'. 15 yıllık taşıma ruhsatlı silahım. Uluslararası silah kaçakçısı oldum. Aileme aynı anda 20 bin kişi küfür etti. Her şeyi bir kenara bırakın benim 3 tane evladım var. Şu anda üç çocuğumda okula gitmek istemiyor. Hanım işe gitmek istemiyor.

Yönetimimden üç maddi açıdan güçlü isim, bazı bürokratların telefonları sebebiyle çekilmek zorunda bırakıldı. Bu isimler takımı ayakta tutacak isimler. Bunlarda bu sefer çekindiler. Biz buraya para verirsek yönetimde bu sefer kendi aramızda da sesler. Açıkçası korktular ve para veremedi. Bu sefer loca sattık bizde. İlk sattığımız locayı Sakaryaspor hesabından paylaştık. Bu sefer bu arkadaşımız parayı atamayınca yanına gittim. Arkadaşım bana 'Bir yerden sizin içinizde sızma var. Loca alacağım söylenmiş ben loca almak istemiyorum' dedi.

Büyükşehir belediye başkanına gittim. Kendisi bu şehrin büyüğü ve abisidir. Ben başkana 'Sizden para değil desteğinizi istiyorum. Gölgeni üstümüzden eksik etme' dedim. Başkanımız 'tamam' dedi. Bu görüşme sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Murat Yıldırım ile görüştüm. Kendisine 'Ben Yusuf Alemdar'a yönetime bir isim koymasını ve bu ismin kulübü denetlemesini istedim. Yarın bir gün fitne, dedikodu çıkmasın.

Bir gün çıkmazdayız, isimde veriyorum. Eski Sakaryaspor kulüp başkanı ve belediye başkanı Erkal Etçioğlu geldi. Burada herkesin suratının asık olduğunu gördü. Vurdu elini masaya 'Kaldırın kafalarınızı, hepiniz namuslu, şerefli insanlarsınız. Burası kayyuma düşecekti, siz bu takımı kurtardınız' dedi.

Koskoca Sakaryaspor'da 10 günde 3 adet kombine satıldı. Localarda ise iki tane satıldı. Ben buraya kongre bittikten sonra arkadaşlar Rüstemler Tesisleri'ne geldik. Meşale yakılıp tesisleri girerken isim vermeyeceğim hala görevde bir bürokratımız beni aradı. Bana 'Ya başkan SEPAŞ aradı elektriği kesmeye tesislere geliyorlar' dedi. Bende kendisine 'Bende bana hayırlı olsun diyeceksiniz' dedim. SEPAŞ geldi, 17 tane ödenmemiş elektrik faturası vardı. Bana hepsini öde dediler. Bu zamana kadar neden kesmediniz? Yani her yerden bir yaptırım...

Sonra çok üzüldüğüm konulardan biri; Buraya bir tane hayırlı olsuna muhtar gelmedi. Bu kadar mı kötüyüz? Bu kadar mı itibarsızız? Biz ne güzel takım kurduk. Tamam futbolcuların parası ödenmiyor ama bunun sorumlusu ben değilim ki. Geçen hafta yönetimden iki isimde şahit. Şehirden önemli bir iş adamı geldi 'Ben size sponsor olmak istiyorum' dedi. Ama kameralar karşısında falanca bürokratla fotoğraf vereceğiz. O bürokrata gittik ama kendi kabul etmedi. Kendisine 'Ya başkanım ben sizden para istemiyorum ki, gelin oturalım resim çekileceğiz. Hem Sakaryaspor'a destek olacaksınız hem de ciddi bir forma reklamı gelecek'. Kendisi 'Yok gelmek istemiyorum' dedi.

İki ay öncesine dönüyorum. Medya şirketim var, istediğim kişiyle görüşüyorum, randevu alıyorum. Şimdi bakıyorum, beni itibarsızlaştırdılar. Ben bu takım dağılsın istemiyorum. Bindiğim arabaya bile taktılar. Takım dağılıyorlar dediler. Ben birlik olmaya davet ediyorum. Herkesi sağ duyulu olmaya davet ediyorum. Ben halkada, bürokratlarada sesleniyorum. Kulüp denetlensin. Burası şehir takımı. Ben diyorum ki bizi denetlesinler. Sakaryalılara çağrım budur. Ben sağduyulu Sakaryalıların el ele vererek bu işin üstesinden geleceğini düşünüyorum