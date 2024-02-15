Ahlatcı Çorum FK pazar günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmasına sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Hafif sakatlıkları bulunan isimlerden Ferhat takımdan ayrı olarak fitnes salonunda özel çalışma yaparken, Thomas ve Zargo Toure ise takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptılar. Üç futbolcununda pazar günki Sakaryaspor maçında forma giyebilecekleri açıklandı,

Isınma ile başlayan antrenman daha sonra kısa süreli oyun formatında bir topla çalışma ile devam etti.

Kırmızı siyahlı takım bu çalışmanın ardından ise önce yarı sahada ardından ise tam sahada taktik çalışma yaptıran Teknik Direktön Serkan Özbalta Sakaryaspor maçının oyun taktiğini çalıştırdı.

Çalışma öncesinde Sakaryaspor’un artıları eksileri konusunda futbolculara mevkisel olarak bilgiler veren Teknik Direktör Serkan Özbalta yapmaları gerekenleri anlattı.

Daha sonra bunu sahada uygulamalı olarak gösteren Özbalta bu çalışma sırasında da uyarılarını sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.