Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serhat Sütlü oturdu.

Kayserispor ve Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan Sütlü, teknik direktör olarak ilk deneyimini yaşayacak.

TFF 1. Lig'de sezona 4 maçta 4 puanla başlayan ve milli ara öncesi teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran Sakaryaspor yeni hocasını açıkladı.

İLK MAÇ ERZURUM DEPLASMANI

Yeşil-Siyahlılar, 48 yaşındaki teknik direktör Serhat Sütlü ile anlaştıklarını açıkladı. Sütlü yeni takımıyla ilk maçında 15 Eylül'de Erzurumspor FK deplasmanında çıkacak.

Muhabir: Çorum Hakimiyet