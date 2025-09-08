Trendyol 1.Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serhat Sütlü oturdu.
Kayserispor ve Kasımpaşa'da yardımcı antrenörlük yapan Sütlü, teknik direktör olarak ilk deneyimini yaşayacak.
TFF 1. Lig'de sezona 4 maçta 4 puanla başlayan ve milli ara öncesi teknik direktör İrfan Buz'la yollarını ayıran Sakaryaspor yeni hocasını açıkladı.
İLK MAÇ ERZURUM DEPLASMANI
Yeşil-Siyahlılar, 48 yaşındaki teknik direktör Serhat Sütlü ile anlaştıklarını açıkladı. Sütlü yeni takımıyla ilk maçında 15 Eylül'de Erzurumspor FK deplasmanında çıkacak.
Muhabir: Çorum Hakimiyet