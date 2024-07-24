Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Sakaryaspor,Alman savunmacı Marco Thiede ile anlaştı.

Futbol hayatına Bundesliga ekiplerinden Augsburg altyapısında başlayan sağ bek son olarak Bundesliga 'da mücadele eden Karlsruher ekibinde forma giymişti.

Sakaryaspor'un renklerine bağlamak üzere olduğu oyuncu, geçtiğimiz sezon Karlsruher takımında 25 müsabakaya çıkarken, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

32 yaşındaki tecrübeli savunmacı, kariyerinde 356 maça çıkarken, 25 kez gol sevinci yaşadı. Sağ ayaklı oyuncu 13 kez ise asist katkısında bulundu.