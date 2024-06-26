Kayı Köyü eski Muhtarı Fahri Özdemir’in eşi Şakire Özdemir (74) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çorum İl Vaizi Faruk Özdemir, Güven Yem Pazarlama Müdürü Harun Özdemir ile Nilgün Çatalpelit’in anneleri Mahmut Çatalpelit'in kayınvalidesi, Kayı Köyü eski Muhtarı Fahri Özdemir’in eşi Şakire Özdemir (74) vefat etti.
Tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesinde yaşamını yitiren Şakire Özdemir’in
cenazesi bugün Kayı köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş