Tahmini Okuma Süresi: dakika

HARUN AKKAYA

Üç sezon Çorum FK forması giyen Salih Zafer veda mesajı yayınladı.

2020-21 sezonunda Manisa FK’dan Çorum FK’ya transfer olun ve önceki sezon ikinci yarısında Iğdır’a giden ve yeni sezonda geri dönen Salih Zafer ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli futbolcu kendi sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kurşunlu veda mesajında şunları söyledi:

‘Sevgili Çorum FK camiası. Kırmızı Siyah formayı üzerime giydiğim ilk günden bu yana sürekli Çorum FK’nın başarısı için ter döktün çok güzel anılar biriktirdim. Çorum FK’dan bu güzel anılarla, tecrübelerle ayrılıyorum. Burada ömür boyu arkadaş olacağım insanlarla tanıştım. Ailem geçirdiğimiz her günden ayrı bir zevk aldı. Geçirmiş olduğun süreç boyunca çalışmış olduğum teknik direktörlerime, antrenörlerime, kulüp çalışanlarına, yöneticilerime, kulüp başkanımıza teşekkür ederim. Ayrıca desteklerini bir an olsun şahsım ve takımımızdan esirgemeyen büyük Çorum FK taraftarlarına teşekkür ederim, hoşca kalın’ dedi.