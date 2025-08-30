Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim birimi tarafından düzenlenen Kutadgubilig Orta Öğretim Yaz Gelişim programı futbol turnuvasında şampiyonluğu Alaca Ülkü Ocakları takımı kazandı.

Alaca’da düzenlenen turnuvanın final maçında Alaca Ülkü Ocakları, Kargı Ülkü Ocakları takımını yenerek şampiyon olurken Kargı ikinciliği aldı.

Üçüncülük kupasını Sungurlu Ülkü Ocakları kazanırken İskilip Ülkü Ocakları dördüncü Osmancık Ülkü Ocakları takımı ise beşincilik ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın final maçını Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, Alaca Belediye Başkanı Şerif Aslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Kamu Sen İl Başkanı Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Alaca Ülkü Ocakları başkanı Ramazan Demiralan katıldılar.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak düzenlenen turnuvanın dostluk içinde tamamlanmasından dolayı tüm takımlara sporculara teşekkür etti ve bu tür organizelerin teşkilat açısından son derece önemli olduğunu söyledi.