Okullu Yıldız Erkekler Voleybol’da tarih yazarak Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu takımına renkli tören.

Sivas’ta yapılan finallerde Efeler Liginde mücadele eden kulüplerin alt yapılarını yenerek namağlup olarak Türkiye Şampiyonu olan voleybol takımı için dün okul bahçesinde tören düzenlendi.

Törene Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Tahir Demir, Şube Müdürleri ile Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve sporcu velileri katıldılar.

Türkiye Şampiyonu takım meşaleler altında alkışlarla tören alanına alındılar.

Öğrencilerin müzik dinletisinin ardındanr daha sonra Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ödül törenine katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Demir, her başarının bir hayalle başladığını kendilerininde takım olarak bir hayal kurduklarını belirterek ‘Harika şeyler küçük adımlarla başlar. Bizde okulumuzda küçük adıklarla başladık ve sonunda pes etmeden hep daha fazla çalışarak hedefimize adım adım yürüdük. Bunun sonunda da Çorum tarihinde yıldızlar voleybol branşında Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Emeği geçen öğrencilerimizi velilerimizi antrenör arkadaşlarımızı öğretmenlerimize ve hepsinden önemlisi bizlere bu mutluluğu yaşatan sporcu öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Daha sonra konuşan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu Müdürü Aziz Usta da Çorum’a böyle bir başarıyı yaşattıkları için tüm sporcularını kutladı ve törene katılanlara teşekkür etti.

Aziz Usta uzun soluklu bir çalışma sonunda kazanılan bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Usta ‘Okul okularak sportif bu başarımız ile bir ilki başardık ve inanıyorumki bunun devamı gelecektir’ dedi.