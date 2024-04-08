Trendyol 1. Lig'de Ahlatcı Çorum FK'nın rakiplerinden Eyüpspor, normal sezonun bitimine 5 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Sezona teknik direktör Arda Turan yönetiminde giren ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan birçok futbolcuyu bulunduran eflatun-sarılı takım, 29. haftada Altay'ı konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan Eyüpspor, 22. galibiyetini aldı. Bir beraberlik ve 6 yenilgisi olan İstanbul temsilcisi, puanını 67'e çıkardı.

Normal sezonda son 5 haftasına girilen ligde 3. sıradaki Sakaryaspor ile

17 puanlık fark yakalayan Eyüpspor, sezonu ilk 2'de bitirmesi kesinleşti. Eflatun-sarılı takım, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek 19 takımdan biri olacak.