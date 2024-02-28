Çınarlar Boya&İnşaat U 16 liginde sezon bugün final grubunda oynanacak son maçlarla tamamlanacak.

Çorum Anadolu FK bu sezonki ikinci şampiyonluk kupasını alacak.

Grup ve final grubunda oynadığı beş maçta maglup olmayan ve son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyen Çorum Anadolu FK ligdeki son maçında bugün saat 14’de en yakın takipçisi Mimar Sinan Gençlikspor ile karşılaşacak.

Anadolu FK sezonu namağlup tamamlamak. Mimar Sinan ise rakibine ilk yenilgisini tattırmak için mücadele edecek.

Bu iki takım ligi ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi.

Bu maçtan önce ise saat 12’de üçüncülüğü garanti Hattuşa Gençlikspor ile dördüncü olan HE Kültürspor takımları sezonun son maçına çıkacaklar.

Bugün oynanacak maçlar sonunda düzenlenecek törenle takımlara kupaları verilecek.