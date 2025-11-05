Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Takımı oldu.

Şampiyonada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ardından Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci olurken; 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu üçüncü, Nenehatun Özel Uygulama Okulu ise dördüncü oldu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman'ın da izlediği final karşılaşmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımları madalya ve plaketleri takdim edildi.

Turnuvada dereceye giren takım ve oyunculara plaket ve madalyaları Kaymakam Furkan Duman ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Şube müdürleri Şahin Gürer, Hasan Çınar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz ve iş insanı Doğan Zeytünlü tarafından takdim edildi.