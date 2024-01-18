Liseli Genç kızlar futsalda şampiyonluğu Mimar Sinan Anadolu Lisesi kazandı.

Gözden kaçırmayın Çağlar’dan milli sporculara ödül

Final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni 2-0 yenen Mimar Sinan mutlu sona ulaştı.

İki merkez, bir osmancık ve bir Sungurlu grubunda oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takımın çeyrek finale lükseldiği genç bayanlar futsalda rakiplerini yenerek finale yükselen Mimar Sinan ile Başöğretmen Anadolu Lisesi şampiyonluk maçında karşılaştı.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında da bir gol bularak Zeynep Su ve Ebru’nun golleri ile rakibini 2-0 yenerek şampiyon olurken Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.