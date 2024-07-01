Gazeteci Mehmet Güley’in sunduğu ‘Kronometre’ programına konuk olan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için bütçenin 150 milyon eksik olduğunu üç dört gün içinde sponsorluk desteği bulamamaları halinde küçülmeye gideceklerini ve kurtuluş mücadelesi vereceklerini söyledi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın bu sezon 150 milyon liralık açık bütçeyi bulamamaları halinde küçülmeye gideceklerini söyledi.

Yalçın ‘Önümüzde iki yol var ya küçülüp kurtuluş mücadelesi vereceği veya şampiyonluk’ dedi.

Uzun süren sessizliğini bozan Başkan Yalçın katıldığı canlı yayında yaklaşık 2 saat 15 dakika süren programda kulübün son durumunu açık yüreklilikle dile getirdi ve ‘İki yıldır tatlı yedik bütceyi oluşturamazsak bu yıl acı yiyeceğiz. Acı yerkende tatlı yediğimiz günleri ve acıyı yedirenleri unutmayalım’ ifadelerini kullandı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın geçen sezon bütçelerinin % 50'sini Alagöz Holding, % 20'sini Arca Holding İsmail Terlemez % 10'luk kısmı Ahlatcı Holding % 10'luk kısmının ise Futbol Federasyonu, Loca ve Kombine bilet gelirlerinden elde edilen gelirle karşıladıklarını söyledi.

Yalçın, programda şu açıklamalarda bulundu:

"Bunların yanında Ayka Enerji, YDA, Yaf Diesel, Süreyya Kavlu Greyder, İstanbul'da Çorumlu Avukut Selçuk Esenyel'in desteği oldu. Safi Holding firmaları sponsorluk desteği verenler oldular bunlara her zaman olduğu burdan bir kez daha teşekkür ediyorum. İsmail Terlemez abi Isparta ile şampiyonluk maçına geldi o heyecanı ve sevinci gördü bu takım burda kalmalı dedi ve geçen sezonda destek verdi bizde onu sırtımıza yazarak ona teşekkür ettik.

‘Altı yılda iki şampiyonluk ve bir yarı final ve kulüp borçsuz burası çok önemli’

Benim saha başarısından daha ziyade kulübü borçsuz olarak sezonu tamamlaması olarak gördüm ve bu doğrultuda çok titiz oldum ve bundan sonrada olmaya devam edeceğim. Geçen sezon 220 milyon liralık bütçemiz vardı ve bu paranın 205 milyonunu ödedik ve maç başlarından % 5'lik bir borcumuz var oda ayrılmak isteyen futbolculardan dolayı böyle bir uygulama yaptık. İki sezon önce kulübü aldığımızda verdiğimiz sözü yerine getirdik ve kulübü bugünlere borçsuz olarak getirdik. Kulübü sponsorlar ile götürüyoruz bu ve desteğin büyük bölümü Çorum dışından,. Bu gelen para ile kulübü borçsuz tamamlaması için güzel yönettik ve iki şampiyonluk bir yarı final oynayarak bu başarıları borçsuz olarak yaptık bunu çok önemsiyorum.

‘Sezon başı hedefimiz ligde kalcı olmaktı’

Sezona başlarken hedefimiz bilmediğimiz bir ligdi. Benimde bu lig tecrübem yoktu şehrin yoktu. Bu ligde öncelikli hedefimiz bildiğimiz tanıdığımız yabancı oyuncuları almayı tercih ettik. Hedefimiz bu ligde ilk yılımızda kalıcı olmaktı. İyi başladık sonra kan değişikliği yaptık ve Serkan hoca ile takım ivme kazandı.

‘Ekonomik sıkıntıyı yanımzdaki isimler sosyal medyacılara gönderdi’

Erzurum maçına giderken maddi anlamda zorlanmaya başladık. Bu maddi sıkıntılar şehir dışında olan sosyal medyacılardan telefon aldım. Çok yakınımdaki kişilerden haberler gittiğini öğrendim benim adıma üzüntü verici bir durumda. Play-off'a kaldık ancak bu başladığımız işi bitirmek istiyorduk ve hedefi süper lig olarak koyduk.

‘Şampiyonluk elimizden alındı diye düşünüyorum’

Bodrum maçında iki hakem hatası yaşadık. İlk maçtaki tac atışını hakem hatası olarak görebilirim. Ancak ikinci maçta bize verilen sarı kartlar rakibe verilmeyen kartlar psikolojik olarak bizi yıldırdılar. Penaltılarda kaybettiğimiz üçüncü şampiyonluk. Bazı şeylerden dolayı haksız yere elinden bir şampiyonluk alındı diye düşünüyorum. Bu olaylar olurken Çorum nasıl bir tepki verdi burda asıl sorun bence burada. Çorum FK iki sezonda yaptıkları ile futbol kamuoyunda bir yere oturdu ve bundan son derece memnunum.

‘Büyükekşi’ye karşı olduğumuz için değil tarih yanlış olduğu için imza attık’

Futbol Federasyonu Başkanı ile imza atmamızdan dolayı 7-8 kez görüştüm. Seçim kararının alındığı tarih yanlış olduğu için, bu tarihin liglerin statülerine sıkıntı vereceğine inandığım için imza attım. Mehmet Büyükekşi'ye karşı olduğumuz için değil bu yanlıştan dolayı imza verdim. Üst liglerde futbol oynamış tek başkan olarak yaşadıklarımdan tecrübemden dolayı biz o imzayı attık. Kendisi imza çekmemiz için görüşmelerinde aynısını söyledim. Rakip olduğumuz için değil bazı yanlışların düzelmesi için imza verdiğimi söyledim.

‘Türkiye’nin markası THY ise Çorum’un da Çorum FK’dır’

Bedelsiz bir paranın kulübe girmesini istemiyorum. Çorumlulardan isteğim güçleri oranında kulübe destek vermesi. Türkiye'nin Dünya Markası Türk Hava Yolları ise Çorum'un markası da Çorumspordur. Çorumspor'un led ekranı var, stadyumu var locası var kombinesi var store var. Gücü oranında herkes katkı verebilir. Şirket olarak böyle bir şeyin içerisinde olmak istemiyorum.

‘Başarının ardından destek gelmesi gerekir malesef Çorum’da bu yok’

Göztepe maçında Çorumlu firmaların reklamlarını gördüm. Çorum FK olmazsa o reklamı verecekler mi. Kulübü arıyorlar 30 diyoruz onlara on liraya veriyorlar. Ancak Çorum FK olmazsa o şansları yok. Geçen sezon Türkiye'ye 1,1 milyon leblebi dağıttık. Kulüp her yere götürdü leblebiyi, Çorum'un tanıtımı için nınen önemli katkıyı Çorum FK yapıyor. Çorum'un en büyük sivil kuruluşu Çorum FK'dır. Buna destek vermek gerekmiyor mu. Başarının ardından destek gelmesi lazım. İşler doğru yapılıyorsa buna destek verilmesi gerekir. Çorum olarak bu en büyük eksiğimizin bu olduğunu düşünüyorum.

‘Ahmet Ahlatcı bu sezonda geçen yılki rakamı önerdi’

Ahmet Ahlatcı isim sponsorluğu, göğüs reklamı ve loca için 1 milyon dolar yani 35 milyon lira teklif etti. Geçen yıl da 1 milyon dolardı. Daha sonra göğüs reklamını çıkarttı isim ve locaya bu fiyatı önerdi. Çorum FK'ya sponsor olmak zorunda değil. İkimizde Çorum'u seviyoruz ve geçen yıl yaptığımız anlaşmada biz reklam boyutunda Ahlatcı Holding'i çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Başarı ile bunu taçlandırdık diye düşünüyorum. Tabiki Ahmet abi sponsor olmaz zorunda değil.

‘Şampiyonluğa oynamak için 150 milyon açık var’

Bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturacaksak gereken bütçe 280-300 milyon lira. Futbol Federasyonu ve diğer localardan geleceklerle 50 milyon olur. Arca bu senede devam edecek destek verdi 50 milyon ordan gelecek. 100 milyonluk bütçe oluşturduk. İsim sponsorluğuna bu parayı aldığımda sezonu bitirmem mümkün değil. O parayı bile alsak 150 milyona ihtiyaç var ve benim bu parayı bulma şansım yok.

‘Destek bulamazsak küçülmeye mecburuz’

Bir şey yapmak isteyen varsa reçete bu. Kendine güvenen varsa buyursun yapsın. Biri gelmezse mecbur küçüleceğiz. Nasıl iki sene önce borçlandırmam dedimse bugünde aynı şeyi söylüyorum. Elimdeki yüksek maliyetli futbolcuları satar gençlerle yoluma devam ederim. Ya kurtuluş mücadelesi vereceğiz ya şampiyonluk mücadelesi.

‘Gençlerden kadro kurarım kulübü yine borçlandırmam’

Sponsorlardan beklediğim katkıyı bulamadığım için bu açıklamayı yapıyorum. Benim yapabildiğim bu. Bu 150 milyonu bulacak birisi varsa takım hazır. Her türlü teklife açağım. Ben şampiyonluk maçında protokolde oturacak yer bulamadım.B en uçağa binemediğim için iki yılda aracımla 160 bin km yol gitmişim. Bu mücadeleyi yanımda olanlarla vereceğim. Bu kulübü gençlerden kurarım yine borçlandırmam.

‘Siyasiler Valimiz ile toplantı yapıyor orda Çorumspor’un konuşulması lazım’

Çorumspor lige başlayacak Vali beyle toplantı yapılıyor o toplantıda Çorumspor'un konuşulması lazım. Led ekrana reklam verilsin, şirket diyorsanız her türlü teklife açığım oturup toplantıda herkes öneride bulunsun. Çorumspor tüm şehrin birbirine sarıldığı ortak payda. Şehir olarak buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çorumspor iki yıldır bunu yaptı. Tüm firmalarımızın reklamını yapalım.

‘Cumhurbaşkanına kupa ile gidip Merzifon Havaalanın önüne Çorum konulasını isteyecektim’

Süper lige çıksak hayalim kupa ile Cumhurbaşkanımızın yanına gidip en azından Merzifon'ın önüne Çorum koyalım yabancı futbolculara yer gösterelim diyecektim. Mourinho'ya ne kadar para verirsen ver Çorum'a gelir mi. Ama gelecek iki gün Çorum'da kalacaktı. Çorumspor bunu başaracaktı.

‘Göztepe Rol Modelli bir teklife her zaman varım’

Göztepe rol model alınıyorsa her türlü teklifle görüşürüm. Hedefi hep üst lig olacak, tesisleşme olacak büyük bir proje geldiği anda önünü açarım böyle bir olayın önünde durmam Dünyada futbol artık farklı şekilde yönetiliyor. İsimler önemli değil önemli olan düzgün insanlar tarafından yönetilsin. Sahibinden araba satmıyoruz. Geleceğimizi düşündüğümüz için büyük projelerle gelen olursa tabiki kulübü veririz.

‘12 loca parası Geraldo’nun % 75 alacağı’

12-13 locamız var 9 milyon liraya gelir elde ediyor. Bu para sadece Geraldo'nun parasının % 75'ini karşılıyor. Loca fiyatlarının yüksek olduğuna inanmıyorum. Kimse beni suçlulamaasın. Benim yapabileceğim bu. Ya küçüleceğiz ye şampiyonluğa oynayacağız. Mali açıdan borçsuz olarak sezonu tamamlamak istediğim için hedefim bu. Fikirler geliştirir onun içinde ortak bir toplantı yapalım herkes düşüncesini söylesin.

‘Sakarya’dan Polatlı’ya çekileceğiz’

İki senede buraya getirene kadar çok mücadele verdim bir kerede şehir olarak verelim hep beraber. Şirket diye sırt dönenler getirsinler öneriyi nasıl istiyorsa öyle yapalım. Eğer önerisi olan varsa buyursun söylesin. Her türlü teklife açığım. Çorum'un hep bu ligde olmazı aynı inançla zirveye oynaması lazım. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa oturup konuşalım tartışalım, Yok kimse bir şey yapmayacaksa Kurtuluş Savaşı başlatacağız Sakarya'dan Polatlı'ya çekileceğiz.

‘Ya hep birlikte tatlı yiyelim yada acı ama buna neden olanları unutmayalım’

İki senelik beraberlikle yaşadıklarımız için teşekkür ediyorum. İnşallah yeni sezonda da yaşarız. İki sene tatlı yedik demek ki bu sene acı yiyeceğiz. Ben taraftarlarımızdan acı yerken de tatlı yediğimiz günleri unutmasın birde acı yememize neden olanları unutmasınlar. Ya hep beraber acı yiyeyim yada hep beraber tatlı yiyelim."