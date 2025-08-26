Sungurlu’lu pehlivan Eren Kalkan 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerinde birinci oldu ve bunu güreşler nedeni ile cenaze törenine katılamadığı baba annesi Zehra Kalkan’a armağan etti.

22-24 Ağustos tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde 74 baş pehlivan toplam 1497 güreşci çayırda mücadele etti.

Eren Kalkan Büyük Orta kategorisinde zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Final maçında da Ömer Bulut’u yenen Eren Kalkan birincilik ödülünün sahibi oldu.

Babaannesi Zehra Kalkan’ın vefat haberini güreş alanında alan Eren Kalkan buna rağmen güreşlerdeki performansını aynı şekilde devam etti ve şampiyon oldu.

Yaşadığı üzüntüye rağmen babaannesine verdiği sözü tutmak için zorlu bir mücadele veren Eren Kalkan birinciliği kazandıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şampiyonluğu ona armağan ettiğini söyledi.

Eren Kalkan "Er meydanında her zaman yerim var, ama manevi gücümü aldığım, her zaman yanımda hissettiğim babaannemin, bugün kazandığım madalyayla yanında olmak istiyorum’ dedi.