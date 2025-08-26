Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Virtus’un 2025 faaliyet programında yer alan Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası, Tayland’ın Bangkok kentinde rekor bir katılımla başladı.

Milli Takım antrenörlüğünü ilimiz Ted Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Çetin Koçak’ın yaptığı milli takım elde ettiği dereceler ile şov yaptı.

33 ülkeden 252 özel sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, Virtus tarihinin en büyük organizasyonu oldu.

Federasyon Başkanı Birol Aydın açılışta milli sporcularımızla bir araya gelerek moral verdi. Başkan Danışmanımız Muammer Gökahmetoğlu da kafilemizle birlikte heyecana ortak oldu.İlk gün müsabakalarında; Bilge Kağan Yılgın, Doruk Davran, Hikmet Cem Sezgin, Korcan Bulut Özdemir, Mert Aslan, Seçil Açıkgöz, Ulaş Yılmazoğlu, Zeynep Duru Çiftçi ve Ali Şiroğlu ülkemizi temsil etti. Otizm kategorisinde Bilge Kağan Yılgın 400 M Serbest Gençler Dünya 1. si ve Mental kategorisinde Ulaş Yılmazoğlu 400 M Serbest Dünya 3’üncüsü olarak önemli bir başarı elde ettiler .

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Birol Aydın, açılış ve ilk gün müsabakalarının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Bangkok’ta bugün tarihi bir başlangıca şahitlik ettik. VİRTÜS tarihinin en fazla katılımı olan bir Şampiyonanın açılışını yaptık. Dünya Şampiyonasına 33 Ülkeden 252 Sporcu ile Rekor katılım var.

Türkiye Modeli “VİRTÜS “de

Bugün çok gururluyuz. Tössfed olarak 10 yıl önce uygulamaya koyduğumuz, Otizmli Otizmli ile, Mental Sporcu Mental ile ve Down’lu Sporcu Down’lu Sporcu ile yarıştığı “Türkiye Modeli” bugün VIRTÜS tarafından Dünya Yüzme Şampiyonasında uygulanıyor. Bu adil sistem ile Dünyadaki tüm Özel Sporcular emeğinin hakkını alacak.Dünya 1.si olan Otizmli Bilge Kağan Yıldırım ve Dünya 3.sü Mental Ulaş Yılmazoğlu olmak üzere tüm Milli Takımımıza tebrik ediyorum. Sporcularımızın azmi, disiplini ve mücadele ruhu bizleri gururlandırıyor. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Hem bugünkü performansları hem de önümüzdeki günlerdeki yarışları için tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.”