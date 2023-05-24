HALİL ÖZTÜRK

Kırmızı Siyahlı takımın 2. ligdeki ilk şampiyonluk kupası bugün özel hazırlanan araç eşliğinde tüm Çorum’u gezecek.

Sezonun son maçının Arnavutköy Belediyespor deplasmanında olması ve kupa töreninde burda olması nedeni ile taraftarların çoğunluğu kupa törenine ve sevincine katılamadı.

Çorum FK yönetimi taraftarlardan gelen istek üzerine bunun için Başkan Oğuzhan Yalçın’ın talimatı ile kupa için özel bir araç hazırlandı.

Etrafı açık araç kırmızı siyaha boyandı ve üzerine Çorum FK’nın efsane sloganları yazılarak süslendi. Araç üzerine konulan cemakenli bölmeye ise şampiyonluk kupası konuldu.

Özel olarak hazırlanan araç dün akşam saatlerinde İnönü ve Gazi Caddesi güzergahlarında şehirde ilk tura çıktı.

Çorum FK şampiyonluk kupa aracının bugünden itibaren ise şehirdeki okulları tek tek gezerek öğrencilerin kupa ile fotoğraf çektirmelerine izin verildi.

Öte yandan şampiyonluk aracında kupa ile birlikte Kartal da sergilendi.

Diriliş Ertuğnul, Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman gibi bir çok dizi ve filmde oynayan Türkiye’nin tek belgeli kartalı Akila’da kupaya eşlik ediyor.

Tesislerden çıkan araç İnönü Caddesi güzergahından geldi ve Gazi Caddesinden sonra Hürriyet Parkı’nda Çorumluların ziyaretine açıldı.

Kupa özel aracı bugün Mimar Sinan, Aşıklar Tepesi, Bahabey, eski Devlet Hastanesi, Fatih Caddesi, Eşref Hoca Caddesi, Buharaevler, Yazı Çarşı güzergahından Kadeş Barış Meydanında ziyarete açılacak. Hafta sonuna kadar Kadeş Meydanında ziyaret edilecek kupa aracı pazartesi gününden itibaren ise ilimizdeki okulları tek tek gezecek.